Ontwerp Verjaardagstientje van Koning Willem-Alexander onthuld

Het ontwerp van dit koninklijke tientje is van de hand van het ontwerpersduo Persijn Broersen & Margit Lukács, dat in 2013 ook het Koningstientje en in 2011 het Schilderkunst Vijfje ontwierp. De Koninklijke Nederlandse Munt presenteert de eerste herdenkingsmunt tijdens de ceremoniële Eerste Slag op 24 april 2017.

Aanmoedigen, samenbinden en vertegenwoordigen

Op de munt staat het thema ‘aanmoedigen, samenbinden en vertegenwoordigen’, het motto waarmee Koning Willem-Alexander zijn koningschap inluidde. De drie woorden lopen als een rode draad door zijn leven. En ook al is de Koning niet meer officieel werkzaam als adviseur op het gebied van waterbeheer, op de munt staat – vanwege zijn diepgaande interesse in water en waterbeheer – de zeemansknoop centraal als symbool van verbinding. De ontwerpers hebben de wil van Koning Willem-Alexander om te verbinden en het waterbeheer symbolisch op de herdenkingsmunt verenigd. De linten op de munt zijn geïnspireerd op de reliëfs in het Paleis op de Dam. Op de voorzijde van de munt staat het portret van Koning Willem-Alexander.

Bijzonder jaar voor verzamelaars

Het Verjaardagstientje is de eerste officiële herdenkingsmunt van 2017. Vanwege het koninklijke thema heeft het muntstuk een waarde van tien euro in plaats van vijf euro. Er verschijnen niet vaak herdenkingsmunten met een koninklijk thema. De laatste dateert uit 2013 ter ere van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. Daaraan voorafgaand was er in 2005 de herdenkingsmunt met een koninklijk thema ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van toenmalig Koningin Beatrix als het staatshoofd van Nederland.

Eerste Slag

De ceremoniële slag van het Verjaardagstientje wordt op 24 april 2017 verricht bij de Koninklijke Nederlandse Munt. Vanaf die dag is de munt beschikbaar. De Eerste Slag wordt verricht door de burgemeester van Utrecht, Jan van Zalen.

Vanaf 4 april 2017 om 9.00 uur is de herdenkingsmunt alvast te bestellen op knm.nl en in de Nederlandse munthandel. Uitgifte van de munt vindt vanaf 24 april 2017, na de Eerste Slag, plaats.