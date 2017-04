Vijf arrestaties in onderzoek naar drugshandel

In een onderzoek naar de handel in harddrugs hield de politie dinsdagochtend in alle vroegte op verschillende adressen in Vlijmen, Waalwijk en Sprang-Capelle vijf personen aan.

De politie begon medio 2016 een uitgebreid onderzoek nadat er diverse signalen waren binnengekomen dat op meerdere plaatsen in Vlijmen werd gehandeld in harddrugs. In het onderzoek kreeg de politie zicht op een groep personen die zich op grote schaal bezig hield met de handel in harddrugs. Het gaat daarbij in het bijzonder om cocaïne en XTC.

Arrestaties

Rond 6.00 uur werden een 53-jarige man en zijn 76-jarige moeder aangehouden in hun woning in Vlijmen. Rond hetzelfde tijdstip werd in een ander huis in die plaats een 40-jarige man opgepakt. In twee huizen in Waalwijk en Sprang-Capelle arresteerde de politie een 27-jarige man en een 26-jarige man. Alle verdachten werden aangehouden door een speciale aanhoudingseenheid van de politie.

Verder onderzoek

Na de arrestaties is de politie begonnen met doorzoekingen. Er wordt onder meer gezocht naar sporen die in verband staan met de handel in drugs. Daarnaast wordt gekeken naar administratie en naar uitkeringen waar op sommige locaties sprake van is. De doorzoekingen zullen zeker tot het middaguur duren. In verband met de aanwezigheid van kinderen op één van de locaties wordt ook contact gelegd met zorginstanties.

Horecagelegenheid

Tijdens de actie van dinsdag worden de pijlen ook gericht op een horecagelegenheid aan de Jonkheer de la Courtstraat in Vlijmen. Uit het politieonderzoek is namelijk naar voren gekomen dat vanuit de zaak volop is gehandeld in harddrugs. Op basis van die informatie zijn medewerkers van de politie en de gemeente Heusden dinsdag ook op die locatie aanwezig. Eventuele bestuurlijke maatregelen in de richting van het bedrijf worden later bekend gemaakt, net als de resultaten van de zoekactie in de verschillende woningen.