Eigen haard in hoger beroep maar ook in gesprek met huurder over wietteelt

Amsterdam Woningcorporatie Eigen Haard in Amsterdam gaat in hoger beroep tegen de uitspraak die de rechter enkele weken geleden heeft gedaan waarin hij beslist dat een huurder van Eigen Haard zijn medicinale cannabis thuis mag telen. Dit meldt Eigen Haard maandagmiddag.