Bijna 600 kg cocaïne onderschept bestemd voor bedrijf in Ossendrecht

Dummy's

De 583 kilo cocaïne kwam uit Brazilië en werd in de haven van Antwerpen onderschept. De zending is uiteindelijke beland bij een bedrijf in Ossendrecht. De drugs was ondertussen al door de autoriteiten vervangen door dummy's, die in Ossendrecht door de politie zijn aangetroffen.

Geen verdachten

Er waren op dat moment geen verdachten aanwezig. De partij is in beslag genomen en de politie gaat verder met het onderzoek.