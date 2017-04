Doodgereden vermoedelijke overvaller is 46-jarige zwerver

Vrijdag werd het onderzoek op straat al afgerond, daar werd een vermoedelijke overvaller dood op straat gevonden. Het onderzoek naar sporen rond de Limburgsingel is nu klaar.

Vrijdag is het lichaam van de dode man onderzocht. De politie heeft zijn identiteit kunnen vaststellen. Het blijkt een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats te zijn. Uit het verdere onderzoek moet vast komen te staan of deze man ook daadwerkelijk de overvaller is. Ook wordt nog onderzocht of er meerdere overvallers waren.