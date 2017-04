Politie lost schoten bij aanhoudingen na bedreiging met vuurwapen

Vrijdag hebben agenten in Delft geschoten bij de aanhouding van twee mannen op het Chilipad die even daarvoor een voorbijganger met een vuurwapen hadden bedreigd. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Bedreiging met vuurwapen

De politie kreeg vrijdagmiddag een melding dat een man op de Derde Werelddreef door een bestuurder van een auto met een vuurwapen was bedreigd. Het slachtoffer gaf via 112 informatie door over de auto met daarin twee personen.

Politie lost schoten

Agenten die een onderzoek instelden zagen de auto staan. De inzittenden onttrokken zich aan een aanhouding, waarna agenten enkele schoten losten. De bestuurder reed weg, waarna een achtervolging ontstond. Op het Chilipad stopte het voertuig en startten agenten een uitpraatprocedure.

Uitpraatprocedure

Tijdens deze procedure praatten agenten de bestuurder en bijrijder uit het voertuig. Agenten hielden vervolgens de twee inzittenden, een 27-jarige man uit Den Haag en 30-jarige man uit Delft, aan. Forensische experts doen onderzoek op meerdere plaatsen delict. Bij het onderzoek zijn ook speurhonden en de politiehelikopter ingezet. Er raakte niemand gewond. De recherche onderzoekt de zaak.