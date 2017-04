Namen agenten blijven geheim voor nabestaanden Mitch Henriquez

Vier nabestaanden van Mitch Henriquez eisten in kort geding de namen van vijf agenten. Deze agenten waren betrokken bij de aanhouding van Henriquez tijdens een muziekfestival in Den Haag in juni 2015. Henriquez is na die aanhouding overleden. Volgens eisers is de wijze waarop het strafproces tegen twee van deze agenten wordt gevoerd, waarbij deze agenten anoniem blijven, in strijd met de wet. Ook zouden zij hierdoor hun (slachtoffer)rechten niet goed kunnen uitoefenen.