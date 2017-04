Vlaggen Rode Kruis halfstok om 'vrijwillige' doden te herdenken

Het Nederlandse Rode Kruis hangt vrijdag in het hele land de vlag halfstok om aandacht te vragen voor de dood van een hulpverlener in Syrië. Vrijwilliger Firas Al-Hussein van de Syrische Rode Halve Maan werd eerder deze week doodgeschoten terwijl hij aan het werk was in Tabqa, in het Noorden van Syrië.