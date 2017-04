Illegale sigarettenfabriek in Liessel geruimd

De FIOD heeft gisteren in samenwerking met de Douane en de politie een illegale sigarettenfabriek geruimd in een loods in Liessel.

De fabriek was in opbouw. In de loods werden 6500 kg tabak en ander materiaal voor het maken van sigaretten aangetroffen zoals filters en papier. Alles wordt vernietigd. De FIOD deed een doorzoeking na een tip van de gemeente en de politie. De FIOD doet verder onderzoek en onderzoekt of er een verband is met sigarettenfabrieken die eerder zijn aangetroffen. Wanneer de sigaretten en de tabak op de Nederlandse markt zouden zijn gekomen, zou ongeveer 645 duizend euro aan accijns zijn ontdoken.