Kwik tikt in de Bilt voor eerste keer dit jaar de 20 graden aan

Donderdag 30 maart gaat de boeken in als de eerste dag in 2017 waarbij het kwik in de Bilt de 20 graden aantikt. De eerste warme dag in 2017 is daarmee een feit.

Zon en wolken

Donderdag wisselden zon en wolken elkaar af. Van het zuiden uit klaarde het steeds meer op en het bleef ook droog vandaag. De middagtemperaturen liepen in het land uiteen van 19 tot 22°C. Op de Waddeneilanden bleef het echter wat frisser en kwam het kwik niet verdere dan 16 graden.

Helder en droge nacht

Het KNMI voorspelt een vrij heldere en droge nacht. De temperatuur daalt in de loop van de nacht naar een graad of 10. De wind is zuid tot zuidoost en zwak tot matig. Vrijdag overdag is er veel zon, alhoewel er ook wat sluierbewolking aanwezig is. In de namiddag raakt het in het zuidwesten bewolkt en valt daar af en toe buiige regen.

Vrijdag van 18 tot 23 graden

In de loop van de avond breidt dit regengebied zich oostwaarts uit, maar in het uiterste oosten blijft het tot middernacht waarschijnlijk nog droog. Het wordt opnieuw warm met maxima van 18°C in het noordwestelijk kustgebied tot lokaal 23°C in het zuidoosten. De wind is zuidelijk en overwegend matig. Later op de dag draait de wind naar het westen tot zuidwesten.