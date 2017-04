Meer studenten naar Nederland

In studiejaar 2016/17 studeerden er ruim 112.000 internationale studenten in Nederland. Dat is het hoogste aantal ooit gemeten, concludeert Nuffic in de analyse van de laatste cijfers over studentenmobiliteit.

Ruim 81.000 van de internationale studenten volgen een volledige studie, de rest komt voor een korter verblijf zoals bijvoorbeeld voor een uitwisseling met Erasmus+.

Studentenpopulatie steeds diverser

In totaal studeren er studenten met 164 verschillende nationaliteiten in het hoger onderwijs. Daarmee wordt de studentenpopulatie steeds diverser. De 22.000 studenten uit Duitsland weten ons land het best te vinden, gevolgd door studenten uit China (4.300) en Italië (3.300).

Naar verhouding kwamen steeds meer internationale studenten van buiten Europa. Vooral studenten uit landen als India, Indonesië en Zuid-Korea schreven zich afgelopen jaren steeds vaker in voor een studie in Nederland. De groep internationale studenten die in 10 jaar tijd het hardst is gegroeid, is die uit de 11 landen waar Nuffic een Netherlands Education Support Office heeft; een groei van meer dan 150% sinds 2006-07. De taak van die buitenlandse kantoren is het promoten van het Nederlandse hoger onderwijs.

1,57 miljard voor de schatkist

Veel internationale studenten blijven ook na hun studie wonen en werken in Nederland en dragen zo bij aan innovatie en de Nederlandse kenniseconomie. Zo gaan internationale promovendi veelal aan de slag in de Nederlandse private sector. In 2012 berekende het CPB dat internationale studenten jaarlijks circa 450 miljoen bijdragen aan de staatskas. Met nieuwe CBS-gegevens over de stay rate schat Nuffic dat circa 25% van internationale studenten een leven lang in Nederland blijft. Daarmee kan de jaarlijkse brain gain aan de Nederlandse kenniseconomie worden berekend op ongeveer 1,57 miljard.