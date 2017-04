Seksspeeltjes EasyToys binnenkort in vendingautomaten bij Nederlandse hotelketen

EasyToys gaat in mei LoveBox vendingautomaten met seksspeeltjes plaatsen in tientallen hotels en motels in Nederland. Bezoekers van de keten kunnen kiezen uit zo'n dertig populaire erotiekproducten, variërend van vibrerende speeltjes tot handboeien.

Daarnaast bevatten de automaten ook hulpmiddelen zoals glijmiddelen en condooms. Om dit te realiseren is EDC Internet BV - groothandel in erotiek producten en moederbedrijf van EasyToys - een samenwerking aangegaan met één van de grootste hotel- en motelketens van Nederland. Deze zal de samenwerking binnenkort zelf officieel bekend maken.

Uit de hand gelopen 1 aprilgrap

Eric Idema, CEO van EasyToys: "Een maand geleden waren we aan het brainstormen over leuke 1 aprilgrappen, en daar zat onder andere het idee tussen om onze speeltjes op oer-Hollandse wijze 'uit de muur' te kunnen trekken zoals kroketten en frikandellen. Vrijwel direct keken we elkaar aan en vroegen ons af of het idee daadwerkelijk te realiseren was. Voor ik het wist lag het eerste conceptdesign van een vendingautomaat op tafel en waren we praktisch aan het nadenken over de producten die in zo'n automaat passen."

Duizend LoveBox vendingautomaten in 2018

Naast plaatsing in het hotel- en motelketen is Idema in gesprek om de LoveBox vendingautomaten te plaatsen in andere horecagelegenheden, bioscopen en grote tankstations langs de rijkswegen. Idema verwacht met zijn bedrijf voor het einde van 2018 zo'n duizend automaten op vaste locaties in Nederland en Duitsland geïnstalleerd te hebben. Ook zullen er vele tientallen exemplaren beschikbaar zijn voor seizoensgebonden en tijdelijke plaatsing zoals beurzen en festivals.

Variërend Aanbod per Locatie

Het aanbod van de LoveBox zal worden afgestemd op de locatie waar de betreffende automaat is geplaatst. "We houden goed bij wat goed verkoopt op welke locatie en passen het aanbod waar nodig aan. De wensen van een trucker die een wegrestaurant bezoekt, zijn nu eenmaal anders dan van dames die naar een Ladies Night in de bioscoop gaan", vertelt Idema.

Locatie App

Binnen enkele weken na de lancering van de vendingautomaten in mei zal er ook een LoveBox locatie app verschijnen voor iOS en Android. Met de app kan de dichtstbijzijnde vendingautomaat eenvoudig gevonden worden, inclusief een overzicht van de beschikbare producten op de betreffende locatie.

Betaalmogelijkheden

De eerste versie van de LoveBox vendingautomaten is met name gericht op de West-Europese markt met ondersteuning voor alle standaard PIN en creditcard betalingssystemen die gangbaar zijn in de EU. Inmiddels wordt ook al onderzoek gedaan naar contactloos betalen met Aziatische en andere internationale betaalsystemen, zoals WeChat, Alipay, Apple Pay en Android Pay.

Over EasyToys en EDC Internet

EasyToys is onderdeel van EDC Internet BV te Veendam. EDC Internet is één van de grootste online retailers in Europa op het gebied van erotische artikelen en is onder andere actief in de EU, China, Oceanië en Noord-Amerika. Onder diverse merknamen en online labels worden dagelijks vele duizenden pakketten verzonden naar zowel consumenten als naar zakelijke partners.