Vrouw (48) overleden bij brand in Baarn

Een 48-jarige vrouw uit Baarn is dinsdagmiddag 28 maart om het leven gekomen bij een brand in een woning aan de Bremstraat.

Een 50-jarige man uit Baarn die in de woning aanwezig was, is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand.

Omstreeks 17.30 uur kreeg de politie een melding van een brand in de woning. De politie was eerder aanwezig dan de brandweer. Op dat moment was de vrouw al overleden. Een buurtbewoner had de brand geblust met emmers water.

Onderzoek naar toedracht

De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht. Diverse getuigen zijn gehoord en er is een onderzoek ingesteld in de woning. Nader onderzoek volgt.