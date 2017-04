Zoekactie naar verdwenen Groningse prostituee Jolanda Meijer

In 1998 verdween de destijds 34-jarige Jolanda Meijer, moeder van twee kinderen en werkzaam als prostituee. Er werd een beloning uitgeloofd van 25.000 gulden en er werd op meerdere plekken in Groningen gegraven, maar negentien jaar later is er nog steeds geen spoor van haar.

De politie Noord-Nederland bevestigt dat er gezocht wordt, na berichtgeving van RTV Noord en Dagblad van het Noorden. Verdere details zijn niet bekendgemaakt.