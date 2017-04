We gaan liever naar Londen en Berlijn dan Parijs

Het aantal vakanties van Nederlanders naar Parijs is in tien jaar niet zo laag geweest als in vakantiejaar 2016. Toch is Parijs nog steeds de populairste vakantiehoofdstad voor Nederlanders.

Londen komt echter wel dichterbij en is Parijs wat Nederlandse vakantiebestedingen betreft al gepasseerd. Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek naar de drie populairste buitenlandse hoofdsteden.

In het vakantiejaar 2016 hielden Nederlandse toeristen ruim 400 duizend vakanties met overnachting in de Franse hoofdstad. Dat zijn er 18 procent minder dan tien jaar eerder. Een vakantie is in dit geval een vakantie van een persoon. Een vakantie van een gezin van drie personen geldt dus als drie vakanties.

Naar Berlijn en Londen gingen Nederlandse toeristen juist vaker dan tien jaar terug: het aantal vakanties van Nederlanders naar die steden nam toe met respectievelijk 5 en 47 procent. Nederlanders vierden in 2016 ongeveer 347 duizend keer vakantie in Londen en 224 duizend keer in Berlijn.