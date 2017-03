OM ziet aantal zaken mensensmokkel verdubbelen

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de afgelopen jaren het aantal zaken waarbij sprake was van mensensmokkel flink zien stijgen.

In de bestrijding van mensensmokkel wordt samengewerkt met opsporingsdiensten, maar ook met de veerdiensten waar de gesmokkelden worden aangetroffen. Op dinsdag 4 oktober heeft de rechtbank Rotterdam in één dag drie van dergelijke zaken behandeld. Op donderdag 6 april a.s. organiseert het OM wederom een themazitting met vier mensensmokkelzaken.

In 2013 en 2014 werden bij het OM Rotterdam 23 van dergelijke zaken aangebracht. In 2015 verdubbelde dat aantal naar 20 en in 2016 is het aantal zaken weer verdubbeld, naar ruim 40.

De gesmokkelden worden veelal aangetroffen in vrachtwagens, al dan niet met verborgen ruimtes, die met een veerdienst naar het Verenigd Koninkrijk gaan, maar er dienen zich ook mensen aan die in min of meer georganiseerd verband met een ticket bij de boot komen. Ook worden gesmokkelden gevonden als passagiers in personenauto’s en bijvoorbeeld campers. De controles worden uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee (KMar), alsmede door een gespecialiseerde dienst van de politie (AVIM) en de Douane.

Op 6 april worden vier zaken met in totaal zes verdachten behandeld.