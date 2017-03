Drukte op wegen A4 en A9 door afgesloten Schipholtunnel

Door de afsluiting van de Schipholtunnel zijn er half zeven dinsdagochtend de eerste files ontstaan. De Amsterdamse ochtendspits blijft vooralsnog binnen de perken. Wel is de vertraging op de A4 en A9 groot. Advies blijft om de A4 te blijven vermijden.

Maandagmiddag ontstond door nog onbekende oorzaak brand in twee buizen in de zuidelijke richting van de Schipholtunnel. Bij de brand is een bos bekabeling voor onder andere de elektriciteitsvoorziening, de camerabewaking en de matrixborden beschadigd.

Rijkswaterstaat heeft daarom de tunnelbuizen moeten afsluiten voor verkeer. Hierdoor ontstond maandagmiddag flinke overlast voor het verkeer.

Verwachting

Het is de verwachting dat het herstel van de kabels tot morgen tot na de avondspits gaat duren, maar morgen hoopt de wegbeheerder beter zicht te hebben op de voortgang van het herstelwerk.

Veel hinder

De VID verwacht voor morgenochtend en waarschijnlijk morgenavond veel hinder voor het verkeer vanuit Amsterdam naar Schiphol en verder. De VID adviseert reizigers die naar Schiphol moeten dan ook om met het openbaar vervoer te komen.

Lange afstandsverkeer dat Schiphol moet passeren kan het best via Utrecht rijden. De ervaring leert dat afwikkeling van het verkeer via de A5 veel vertraging oplevert.

Verkeer in noordelijke richting kan redelijk ongestoord rijden.