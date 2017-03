15 maanden cel geëist tegen oud-aanklager Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een voormalig Advocaat-Generaal van het Openbaar Ministerie voor belastingfraude en valsheid in geschrift. Het OM tilt zwaar aan de zaak. 'Ambtenaren dienen van onbesproken gedrag te zijn. Het OM kan niet anders dan een gevangenisstraf voor een lange duur eisen'.

Uit onderzoek door de FIOD komt naar voren dat de verdachte opzettelijk onjuiste aangiftes inkomstenbelasting zou hebben gedaan over de jaren 2007, 2008 en 2009. De verdachte maakte volgens het OM gebruik van allerhande constructies met rechtspersonen en overdrachten van aandelen om zo zijn inkomsten en vermogen te versluieren. Hij zou valse stukken hebben ingeleverd bij de belastingdienst en een vals opgemaakt bezwaarschrift hebben ingediend. Hij zou de fiscus zo voor bijna 150.000 euro hebben benadeeld. Daarnaast zou hij valse stukken hebben ingeleverd in een alimentatieprocedure bij de rechtbank.

voorbeeldfunctie

Verdachte was in de ten laste gelegde fraudeperiode advocaat en hij bekleedde de functie van Advocaat-Generaal bij het Ressortsparket in Amsterdam, die fraudezaken in hoger beroep behandelt. Dat laatste deed hij sinds 2010. “Met zijn gedragingen heeft hij de beroepsgroep van de advocatuur en het OM in diskrediet gebracht” zei de officier van justitie op zitting. Het OM laakte op zitting de houding van de verdachte: “Verdachte heeft geen openheid van zaken gegeven over zijn inkomsten en vermogen. Slechts zijn eigen financieel gewin heeft voorop gestaan. En daaraan heeft verdachte alle andere normen en belangen ondergeschikt gemaakt.” Het OM een gevangenisstraf van 15 maanden passend. De verdachte heeft het fiscale nadeel terugbetaald aan de fiscus. Inmiddels is verdachte geen advocaat meer en is hem per 1 januari 2015 strafontslag bij het Openbaar Ministerieverleend. De beroepsprocedure loopt nog.