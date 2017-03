Man mishandeld en beroofd tijdens date, politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van een beroving en mishandeling vrijdag op zaterdagnacht op de Charloisse Lagedijkin Rotterdam. De man had een date met een meisje en werd beroofd en mishandeld door een groep mannen.

Zaterdag 25 maart rond 2.20 uur ’s nachts zat een man met een vrouw in een grijze auto op de parkeerplaats op de Charloisse Lagedijk aan het Molenpad in Rotterdam-Zuid. Ze hadden elkaar via social media leren kennen en hadden afgesproken. Eenmaal samen in de auto werd de man opeens belaagd door een groepje van vermoedelijk drie mannen. Hij is ernstig mishandeld en beroofd van zijn geld en persoonlijke spullen. De groep nam samen met het meisje de benen en lieten het slachtoffer met een flinke hoofdwond achter. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk heeft het meisje de man naar de auto gelokt. De politie is een onderzoek gestart naar de daders en vraagt getuigen zich te melden.

Heeft u die nacht iets gehoord of gezien en nog niet met de politie gesproken? Of heeft u andere informatie die de politie kan helpen met het vinden van deze mannen, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Anoniem op 0800-7000.