Zilveren postzegel voor voetbalicoon Johan Cruijff

Ondersteuning Johan Cruyff Foundation

PostNL-marketingdirecteur Ludo Voorn staat stil bij het overlijden van Johan Cruijff een jaar geleden. “Iedereen hield van Johan Cruijff. Naast zijn alom gerespecteerde grote vakmanschap op het voetbalveld heeft hij zich altijd ingezet om kinderen bij elkaar te brengen door ze te laten sporten. De Cruyff Foundation zet deze gedachte al jaren voort. Dit ondersteunen wij van harte door een deel van de verkoop van deze zilveren postzegel te doneren.”

Vooruitgang via beweging

Niels Meijer, directeur van de Cruyff Foundation, vindt het bijzonder dat PostNL zo’n waardevolle postzegel uitgeeft over de voetballer. “Johan vervulde ook altijd een maatschappelijke functie. Dat doen wij ook voortdurend. De te ontvangen opbrengst van de postzegelverkoop besteden we daarom ook zeker in een project als Schoolplein 14. Hierdoor worden leerlingen tijdens en na schooltijd uitgedaagd om samen te spelen en te sporten.”

Verkrijgbaarheid

De puur zilveren postzegel is geproduceerd door de Koninklijke Nederlandse Munt in opdracht van PostNL. De postzegel in luxe bewaarverpakking is voor €25,-.verkrijgbaar via www.postnl.nl/cruijff. De postzegel heeft een beperkte oplage van 1400 exemplaren. De postzegel heeft de waarde ‘Aangetekend’ en kan dus voor aangetekende post worden gebruikt. De geldigheidstermijn van de postzegels is onbepaald.