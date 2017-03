Dronevlieger voor Schiphol krijgt boete van 500,- euro

Een 21-jarige man uit Oekraïne is maandagmiddag op Schiphol door de Koninklijke Marechaussee staande gehouden, omdat hij met een drone voor de vertrekhal van het vliegveld vloog. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Boete en inbeslagname

Na onderzoek van het team Luchtvaartoezicht van de politie en in overleg met het Openbaar Ministerie heeft de man een schikkingsvoorstel van 500,- euro gekregen en is zijn drone in beslag genomen. De man wilde voor zijn vertrek nog snel met zijn drone een filmpje maken van zijn familie en vrienden.

Niet toegestaan

Het is alleen niet toegestaan om met een onbemand luchtvaarttuig in gecontroleerd luchtruim te vliegen, omdat dat het vliegverkeer ernstig in gevaar kan brengen. De Oekraïner heeft het schikkingsvoorstel snel betaald en de afstandsverklaring getekend om zo zijn eigen vlucht niet te missen.