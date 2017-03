Nieuwe aanhouding in internationaal witwasonderzoek

Maandag heeft de politie op Schiphol een 41-jarige Drentenaar aangehouden als verdachte in het internationaal witwasonderzoek waarvoor vorige week ook al vijf verdachten waren aangehouden. 'Het gaat om een 41-jarige man uit Nieuw-Schoonebeek', meldt de politie maandag.

Suriname

Deze man verbleef in Suriname en kwam vandaag terug naar Nederland. Hij is op de luchthaven Schiphol aangehouden. De verdachte wordt ingesloten voor verhoor. Ook de andere vijf verdachten zitten nog vast.

Georganiseerde criminaliteit

De aanpak van de georganiseerde criminaliteit, waar witwassen onder valt, is een landelijke prioriteit voor de politie, belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Er zijn vaak grote geldbedragen gemoeid bij grootschalige witwaspraktijken.

Het doel van dergelijke onderzoeken is om een eind te maken aan het zorgeloos profiteren van crimineel verkregen geld en oneerlijke concurrentie te stoppen. Wilt u weten waarom witwassen schadelijk is voor de maatschappij en hoe u witwaspraktijken kan herkennen. Bekijk dan de animatie hieronder.

Vervolg onderzoek

De focus in het onderzoek ligt nu op het horen van de aangehouden verdachten en het analyseren van in beslag genomen computerapparatuur en (financiële administratie). Nader onderzoek moet meer informatie geven over inkomsten, uitgaven en geldstromen. Het onderzoek zet zich voort. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.