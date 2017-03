Dutch Masters komen naar de Zwarte Cross

'Van 13 t/m 16 juli laten de Zwarte Cross, Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) en het Rijksmuseum 220.000 festivalbezoekers kennismaken met Hollandse meesters van toen en nu', aldus het Rijksmuseum.

Tegen een decor van bekende Hollandse kunstwerken uit het Rijksmuseum, strijdt de internationale top van de motocrosswereld om de titel van Dutch Masters of Motocross.

Zwarte Cross en Rijksmuseum

Dit jaar staat de Zwarte Cross in het teken van Dutch Masters. Het festival is daarom aangekleed met reproducties van schilderijen van Hollandse meesters uit het Rijksmuseum. Ook kunnen geïnspireerde festivalbezoekers op de Theaterweide gratis schilder- en tekenlessen volgen onder begeleiding van Rijksmuseumdocenten. Extra feestelijk wordt de verjaardag van Rembrandt op 15 juli, die op de Zwarte Cross wordt gevierd.

Tante Rikie

Tante Rikie, festivaldirectrice van de Zwarte Cross: 'Ik ben supertrots op deze samenwerking. Motocross en schilderkunst vormen een geweldige combinatie!' Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum: 'Tussen het geronk en geraas van gitaren en motoren kunnen festivalbezoekers genieten van de verstilde schoonheid van de kunst van het Rijksmuseum. Deze samenwerking is een prachtige manier om nog meer mensen te laten genieten van de Hollandse meesters.'

Zwarte Cross

Op dit moment zijn er voor het festival in Lichtenvoorde enkel nog dagkaarten voor vrijdag beschikbaar. Dutch Masters of Motocross is onderdeel van het Open Nederlands Kampioenschap motocross, uitgeschreven door de KNMV. De competitie telt vier wedstrijden waarbij de laatste finalewedstrijd op de Zwarte Cross wordt verreden. Rijders komen uit in de klassen: MX1, MX2, 125cc en 85cc. De al weer 21-ste editie van de Zwarte Cross 2017 wordt op 13-14-15 en 16 juli gehouden op het Festivalterrein de Schans in Lichtenvoorde.