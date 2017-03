Man zwaargewond na steekpartij metrostation Graskruid Rotterdam

Een 22-jarige man is zaterdagavond zwaargewond geraakt door een steekincident op metrostation Graskruid in Rotterdam-Alexander. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

'Het steekincident vond zaterdagavond om 22.00 uur plaats bij metrostation Graskruid. De aanleiding is nog onbekend', aldus de politie. Het slachtoffer, een 22-jarige man uit Rotterdam werd meerdere malen gestoken.

Ziekenhuis

De ambulance bracht hem, buiten levensgevaar, naar het ziekenhuis. Politieagenten startten meteen een onderzoek in de buurt en doorzochten twee metrostellen. Helaas zonder resultaat. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie vraagt om hulp.

Getuigenoproep

De verdachte van de steekpartij betreft een man en hij droeg een zwarte leren jas en een zwarte pet. De politie vraagt mensen die zaterdagavond iets hebben gezien of gehoord wat met het incident op het metrostation te maken had om contact op te nemen. Ook andere informatie die kan leiden naar de aanhouding van de verdachte is welkom.