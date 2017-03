Gewonde bij aanrijding Schiedam

Vrijdagmiddag heeft er een aanrijding met letsel plaatsgevonden op de Hargalaan in Schiedam.

Een personenauto, komende vanaf de snelweg, is in botsing gekomen met een bestelbus. De bestuurder van de auto is door het medisch personeel -met ondersteuning van de nek- voorzichtig uit het voertuig gehaald en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. De auto wordt meegenomen door een berger.