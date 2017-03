FIOD vindt duizenden kilo’s drugschemicaliën in Nieuwegein

Bij de doorzoeking van een bedrijfspand en een opslagloods in Nieuwegein heeft de FIOD donderdag duizenden kilo’s drugschemicaliën aangetroffen. Ook de woning van de eigenaar in Utrecht is doorzocht.

In het bedrijfspand was sinds kort een bedrijf gevestigd dat handelt in chemicaliën. Bij de FIOD zijn de afgelopen tijd verschillende meldingen over het bedrijf binnen gekomen over mogelijk misbruik van verkochte chemicaliën bij de productie van synthetische drugs.

Ook zou het bedrijf bestellingen afhandelen van chemicaliën die eenvoudig zijn om te zetten naar PMK en BMP, bekende grondstoffen voor de productie van synthetische drugs.

Bij de doorzoekingen is beslag gelegd op 8000 kilo chemicaliën, een kilo hennep, 70 liter PMK, 13 liter amfetamine-olie, computers, administratie en 5600 euro contant geld. De FIOD trof ook een klein drugslaboratorium aan bij het bedrijf.

Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.