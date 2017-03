Forum voor Democratie weet als enige nieuwkomer gelijk met twee zetels in de Kamer te komen

In een reactie sprak lijsttrekker Thierry Baudet op het verkiezingsfeest tegen zijn achterban: 'We vieren met z'n allen een bres te hebben geslagen in de oligarchie die al decennia in Nederland regeert. Vandaag begint het.' Verder zei Baudet; 'We hebben in een jaar een referendum én een verkiezing gewonnen. Ondanks de tegenwerking van de manipulatieve media. Het is ongelooflijk. Nederland is samengekomen om verandering voor elkaar te krijgen. We gaan nu de huidige elites vervangen.' Dit schrijft onder meer het AD.

Geweldig resultaat

Er was gehoopt op meer zetels. Echter, het werd het Forum voor Democratie niet gemakkelijk gemaakt. De partij kreeg nauwelijks media-aandacht en werd genegeerd in de grote debatten. Des te opmerkelijker is dus de verkiezingswinst voor de partij. Lijsttrekker Baudet spreekt daarom ook van een 'geweldig resultaat'. Dat de partij met twee zetels in de Kamer komt, betekent dat ook de tweede kandidaat op de lijst, advocaat Theo Hiddema, in de Kamer komt.

Baudet blij met steun en vertrouwen

Over de toekomst van de partij zegt Baudet tegen RTL Nieuws ongelofelijk vereerd te zijn dat zoveel mensen in Nederland hen steunen en vertrouwen. Baudet: 'En wij gaan dat vertrouwen meer dan waarmaken. We gaan ongelofelijk hard aan de slag om nog veel meer te bereiken in Nederland dan we tot nu toe gedaan hebben.' Op de vraag van RTL wat Baudet het meeste heeft gemist in de Kamer in de afgelopen tijd, antwoordt hij bondig en scherp: 'Kwaliteit.' RTL NIeuws; 'Op wat?' Baudet: 'Op elk vlak.' Baudet is erg trots op de mensen op zijn lijst die allen niet uit de politiek, maar uit het veld komen, en kunnen bogen op heel veel praktijkervaring.

Enkele partijpunten

Het Forum voor Democratie is een conservatief democratische partij die het landsbelang boven het politieke partijbelang stelt. De partij is onder meer voor het openbreken van het partijkartel, open sollicitaties publieksfuncties en een gekozen burgemeester. Ze wil geen uitbreiding van de Europese Unie, een referendum over de euro en de open grenzen, pensioenen weer onder nationaal toezicht, hoge belastingvrije voet, bescherming midden- en kleinbedrijf, afschaffing schenk- en erfbelasting, onderwijs naar Fins model en het weer invoeren van de basisbeurs.