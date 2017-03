Rutte kan opgelucht ademhalen. Kater voor PvdA

De VVD is de grootste partij geworden met 33 zetels. De PVV is tweede en kwam uit op 20 zetels. De grootste winaar qua zetelwinst is GroenLinks. De Partij met Jesse Klaver ging van 4 naar 14 zetels.

De VVD verloor wel 8 zetels ten opzichte van de vorige verkiezingen. Toch kon de partij van Rutte feest vieren. In zijn overwinningstoespraak zei Rutte: "We moeten een stabiele regering vormen, zodat we de komende jaren het land op een verstandige manier kunnen regeren. En daar wil ik alles voor geven",

Ook Wilders is niet ontevreden met zijn tweede plek. Hij won vijf zetel ten opzichte van de vorige verkiezingen. Wilders had gehoopt de grootste te worden, maar dat lukte niet. Hij zegt dat hij beschikbaar is voor coalitiebesprekingen.

Het CDA en D66 zijn nog verwikkeld in de strijdt om de derde en vierde plek. Beide partijen komen uit op 19 zetels.

Voor de PvdA is 2017 een slecht verkiezingsjaar geworden. De partij levert 29 zetels in en blijft steken op 9 zetels.

De SP blijft stabiel met 14 zetels maar moest 1 zetel inleveren. De ChristenUnie 6 en krijgt er een zetel bij. GroenLinks is sterk gegroeid en komt uit op 16 zetels een stijging van 12 zetels. SGP komt waarschijnlijk met 3 zetels in de Kamer en blijft gelijk. Partij van de Dieren krijgen er drie bij en komt uit op 5 zetels. 50Plus 4 zetels, dat zijn 2 meer dan in 2012. Nieuw partijen Denk en Forum voor Democratie hebben volgens de laatste peiling respectievelijk 3 en 5 zetels.

Niet in de Kamer

Nieuwe partijen als Nieuwe Wegen, Artikel 1, Vrijzinnige Partij, VNL en GeenPeil komen niet in de Kamer.

Niet alle stembureaus op tijd dicht

Opmerkelijk was dat niet alle stembureaus zijn gesloten om 21.00 uur. Zo mochten mensen in Den Haag die om 21.00 uur nog in de rij stonden hun stem nog mochten uitbrengen. Nijmegen wilde het stembureau in het gemeentehuis open houden tot 23.00 uur. Dit omdat er te weinig stembiljetten waren op andere locaties en er nog een lange rij stond. Toen rond 21.30 uur de rij daar verdwenen was, heeft burgemeester Bruls besloten dit stembureau ook te sluiten, zoals ook voorgeschreven is.

De opkomst lijkt volgens een voorlopige prognose van het ANP uit te komen op 77,7 procent. Dat is meer dan in 2012 toen 74,6 procent van de kiezers stemden. In 2002 was de opkomst nog hoger, met ruim 80 procent.