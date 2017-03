StemWijzer door 6,8 miljoen gebruikers ingevuld

De StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen is in totaal sinds het online gaan 6,8 miljoen keer ingevuld. Dit heeft ProDemos woensdag bekendgemaakt.

'In 2012 was dat nog 4,85 miljoen keer. Op de verkiezingsdag maakten nog 500.000 mensen gebruik van de stemhulp', aldus ProDemos.

DDos-aanvallen

De Stemwijzer maar ook Kieskompas kregen de afgelopen dagen te maken met DDos-aanvallen. Hierbij worden de sites door een groot netwerk van computers, een zogenaamd botnet, tegelijk bestookt waardoor de server het zo zwaar heeft dat de site niet of zeer vertraagd werkt.

Zwevende kiezers

Het aantal zwevende kiezers was ook deze verkiezingen erg hoog. Toen dinsdagavond het slotdebat bij de NOS was afgelopen bleken twee op de drie van de in totaal 12.980.788 stemgerechtigden nog niet definitief hun keuze te hebben gemaakt. Het ging in totaal om ruim 8,6 miljoen Nederlanders.