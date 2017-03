Gewapende overval op tankstation in Appingedam

Omstreeks 16.45 kwam de overvaller de tankshop binnen en bedreigde het personeel en de aanwezige klanten met een mes. De man is er met een onbekende buit vandoor gegaan.

Direct na de overval is de politie een zoektocht gestart naar de dader. Hierbij werd ook een burgernet melding uitgedaan om uit te kijken naar een blanke man van ongeveer 1.85 mtr. Hij droeg een blauwe spijkerbroek met hierover een zwarte mayo en had vermoedelijk een groene trui aan. De man is in onbekende richting gevlucht.