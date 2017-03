Filemon Wesselink bezoekt Johan van Laarhoven in Thaise cel

Filemon Wesselink bezoekt volgende week Johan van Laarhoven in zijn cel in Bangkok. De Nederlander zit daar een celstraf van 103 jaar uit.

De televisiepresentator krijgt Van Laarhoven op dinsdag 21 maart naar verwachting zo’n twee uur te spreken. Het bezoek is een initiatief van Wesselink omdat hij erg is begaan met het lot van Van Laarhoven.

“De veroordeling van Johan is een gruwelijk uitwas van het hypocriete gedoogbeleid”, stelt Wesselink. “Hij heeft in Nederland legaal geld verdiend met gedoogde verkoop van cannabis. Maar omdat ze in Thailand het gedoogbeleid niet begrijpen, bestempelen ze zijn geld als ‘drugsgeld’. Als je in Thailand een noedelsoep afrekent met dat ‘drugsgeld’, is dat witwassen.”

Nederland is het enige land ter wereld met een zogenoemd gedoogbeleid. Het beleid betekent dat softdrugs zoals cannabis wel mag worden verkocht en gebruikt, maar dat het niet mag worden geteeld en aan coffeeshops mag worden geleverd. Het is voor de Thai niet te begrijpen dat softdrugs in Nederland legaal mogen worden verkocht.

Wesselink verbaast zich over de afwachtende houding van Nederland om het gedoogbeleid aan de Thai uit te leggen. Wesselink: “Negen politieke partijen hebben de ministers van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie opgeroepen zich in te zetten om met de Thai in gesprek te gaan en Johan naar huis te halen. Johan heeft de Koning een smeekbede gestuurd. Blijkbaar laat iedereen een landgenoot liever aan zijn lot over tot de dood erop volgt.”

Van Laarhoven blij met komst Filemon

Johan van Laarhoven is verheugd met de komst van Wesselink. “Ik zie er erg naar uit Filemon te ontmoeten”, laat hij via zijn broer vanuit zijn cel in Bangkok weten. “Dan kan ik hem eindelijk persoonlijk bedanken voor alles dat hij heeft gedaan en doet voor mij en mijn vrouw Tukta.”

In oktober overhandigde Wesselink namens Van Laarhoven en zijn vrouw 23 duizend handtekeningen aan Vera Bergkamp. Het D66-Kamerlid, dat een initiatiefwetsvoorstel door de Kamer loodste om wietteelt te reguleren, stelde meerdere keren Kamervragen over de nijpende situatie van Van Laarhoven en zijn vrouw. Bergkamp heeft ook een overleg met de minister aangevraagd. Wesselink is ambassadeur van Justice for Johan en leidde eerder een debat tussen de burgemeester van Breda, Paul Depla, oud-rechter Frits Lauwaars en advocaat Gerard Spong.

Betonnen vloer en rijstsoep

De gezondheid van Van Laarhoven holt sinds hij gevangen werd genomen achteruit. Hij is inmiddels meer dan 40 kilo afgevallen, heeft over zijn hele lichaam zweren, heeft ernstige hartklachten en zijn galblaas moet worden verwijderd. Van Laarhoven zit vijftien uur per dag met elf anderen in een cel van nog geen tien vierkante meter. Slapen moet hij op een betonnen vloer, omdat een bed er niet is. Hij krijgt uitsluitend rijstsoep te eten.

Over Johan van Laarhoven

Van Laarhoven begon 35 jaar geleden een coffeeshop in Tilburg en opende in de loop der jaren nog drie vestigingen. Na zijn pensionering verhuisde hij naar Thailand, waar hij in 2014 naar aanleiding van een verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie werd aangehouden. Inmiddels zit hij al meer dan tweeënhalf jaar vast, onder erbarmelijke omstandigheden. De coffeeshops die Van Laarhoven oprichtte zijn nog altijd open en voldoen aan alle regels van de overheid.