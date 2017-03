'Rutte kan in laatste debat vooral stemmen weghalen bij D66 en CDA'

37% weet nu zeker op welke partij men gaat stemmen (was 27% bij campagnestart); 30% twijfelt nog maar tussen twee partijen (was 27% bij begin); Een groot deel van het electoraat heeft nog geen keuze gemaakt.

Dit blijkt maandag uit de gegevens van het LISS panel van afgelopen weken van CentERdata, een hoogwaardig non-profit onderzoeksinstituut, gevestigd op de campus van Tilburg University (TiU). 'Politieke partijen hebbende komende dagen dus nog een hoop te winnen of te verliezen', aldus CentERdata.

De zekere stem

PVV en VVD hebben stuivertje gewisseld in het LISS panel. Aan het begin van de campagne trok de PVV de meeste niet-zwevers, nu de VVD. Minder respondenten noemen de PVV nu als enige optie, terwijl het aantal zekere VVD-stemmers constant bleef.

Turkije-escalatie

De prognose van 11 maart (vóór de Turkije-escalatie) laat zien dat er geen statistisch significant verschil bestaat tussen het aantal zetels voor VVD en PVV. De afgelopen weken heeft de VVD op sommige momenten significant voorgelegen op de PVV, maar dit verschil is nu weer weg. De potentiële achterbannen van SGP en PVV zijn het meest vastbesloten. VNL en 50plus hebben de minst vastbeslotenen.

Meest voorkomende keuzesets

Kiezers twijfelen tussen partijen die ideologisch gezien dicht bij elkaar staan. De meeste mensen twijfelen nog steeds tussen VVD en D66 (4,7%), gevolgd door de keuze tussen VVD en CDA (4,6%). Deze twee keuzedilemma’s worden vaker genoemd dan aan het begin van de campagne. De triade VVD-CDA-D66 (2,9%) vinden we terug op plaats vier. De gedroomde coalitie van Mark Rutte is dus stevig onderling aan het concurreren om zetels.

Debateffecten

Opvallend is dat minder mensen twijfelen tussen de duo’s die tijdens de EenVandaag debatten van 10 (PvdA-SP) en 13 maart (VVD-PVV) in actie kwamen/komen. Bijna 2% van de respondenten twijfelt nog tussen VVD en PVV (was 2,5%) en ook keuzesets waarin zowel de PvdA als SP voorkomen zijn minder vertegenwoordigd.

Rutte vs. Wilders

Of het debat vandaag tussen Rutte en Wilders bij EenVandaag dat om 18.15 uur begint, een zogenaamde gamechanger wordt valt onmogelijk te voorspellen. Maar als het zover komt, dan laten de keuzesets zien dat de VVD voornamelijk stemmen weg kan halen bij D66 en het CDA. In dit licht is het niet verwonderlijk dat Buma (CDA) en Pechtold (D66) niet blij zijn dat de VVD de kans krijgt zich te profileren in het PVV-VVD debat.