FNV dagvaardt SW-bedrijf Alescon om schijnconstructies

Ruim 400 sw-medewerkers van Alescon, dat voor 6 Drentse gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening (SW) uitvoert, werken via een schijnconstructie via het uitzendbureau AwerC-Flex. Dat is in strijd met de wet en de cao SW. In de dagvaarding eist de FNV onder andere dat de sw’ers in vaste dienst komen bij Alescon en dat de gedupeerde medewerkers nabetaling krijgen voor het misgelopen loon. Bovendien wil de FNV dat Alescon de cao-afspraken over seniorenverlof en werkzekerheidsgarantie nakomt.

Zo goedkoop mogelijk

Sinds 2011 worden medewerkers met een sw-indicatie niet langer in dienst genomen door Alescon, maar door het door hen opgezet uitzendbureau AwerC-flex. Vervolgens worden deze “uitzendkrachten” door Alescon op sw-werkplekken ingezet. FNV-bestuurder Gea Lotterman: ‘Deze constructie is natuurlijk zo krom als wat. Ze doen hetzelfde werk, op dezelfde locatie, met dezelfde jas aan, maar met veel slechtere arbeidsvoorwaarden dan hun collega’s die wel in dienst zijn van Alescon. Het toont aan dat Alescon erop gericht is om zo goedkoop mogelijk sw-medewerkers “weg te zetten”.’ Alescon erkent dat voor deze constructies is gekozen om loonkosten uit te sparen.

Zeker niet sociaal

Behalve dat Alescon door deze constructie, medewerkers inkomen en afspraken laat mislopen, maakt het bedrijf zich volgens de FNV ook mogelijk schuldig aan het onterecht ontvangen van grote subsidies voor dit zogenaamde ‘begeleid werken’. Lotterman: ‘Op deze wijze uitvoering geven aan de wet, verdient het predicaat “sociaal” zeker niet.’

Ruim 1900 medewerkers met een sw-indicatie werken via Alescon. Het bedrijf voert voor 6 Drentse gemeenten (Aa en Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe en Tynaarloo) de wet Sociale Werkvoorziening uit.