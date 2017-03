Turkije eist juridische stappen tegen Nederlandse agenten

Zaterdagavond moest de politie in Rotterdam in actie komen nadat demonstranten geen gehoor gaven om naar huis te keren. De politie moest de ME met latten, een waterkanon en honden inzetten om de demonstranten naar huis te krijgen. Er raakte zeven mensen gewond, waaronder een politieman.

Turkije eist nu actie van Nederland vanwege het 'wangedrag van de politie' tegen 'vredelievende Turkse demonstranten', zeggen bronnen van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen persbureau Reuters.

De Turkse overheid wil verdere informatie over de toestand van de gewonde burgers.