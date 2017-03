Opnieuw grote ravage na plofkraak op Rabobank

De aannemers die voor de Rabobank werken doen de laatste tijd goede zaken. Want opnieuw heeft een plofkraak voor grote schade gezorgd in het Brabantse Vinkel.

Door de explosie is, net als vorige week in Uithoorn, een groot deel van het pand van de bank ingestort. Van de daders ontbreekt ieder spoor. Het is niet bekend of ze geld uit de pinautomaat hebben buitgemaakt. De bewoners van twee appartementen moeten de nacht elders doorbrengen. Niemand raakte gewond.