De Tokkie-familie komt weer terug in de media

De Amsterdamse familie Ruijmgaart-Tokkie werd in 2003 beroemd toen de IKON een documentaire maakte over een ruzie tussen de familie en haar buren.

Later maakte SBS6 een realityserie met het gezin. De achternaam 'Tokkie' werd een veelgebruikt scheldwoord voor een asociaal persoon. De Dikke Van Dale nam het woord in 2015 zelfs op in het Nederlandse woordenboek. Definitie van een 'tokkie' is een asociaal persoon die met name in zijn woonomgeving voor overlast zorgt.

Naam zuiveren

De familie wil weer op de buis op haar naam te zuiveren, zo was donderdag te zien in Shownieuws. Het zeskoppige gezin is niet zo blij met hun negatieve reputatie. Door andere leden van het Tokkie-geslacht wordt de familie uitgekotst. Die vinden dat het gezin Ruijmgaart-Tokkie de naam Tokkie te schande heeft gemaakt. In de uitzending van Shownieuws is te zien dat het met de ouders niet goed gaat. Vader Tokkie lijdt aan keelkanker en kan nauwelijks meer praten. Moeder Tokkie heeft lichamelijke en geestelijke problemen. Zij wil maar wat graag middels een comeback de naam van de familie zuiveren, zo laat de dochter weten. De dochter van Hannah Tokkie en Gerrie Ruijmgaart tegen Shownieuws: 'Wij gaan weer naar buiten treden. Nu komt deel twee'.

Hoewel de familie niet echt kan zingen, wil ze weer gaan optreden en een single uitbrengen. Dochter: 'Laten we duidelijk zijn, wij zijn geen zangers of zangeressen, maar we gaan het gewoon doen en we gaan kijken wat het ons brengt.'

Eerdere Kerstsingle familie Tokkie

