Zangeres Dolores O'Riordan (46) onverwacht overleden

Dat heeft haar management bevestigd tegenover de Ierse media. Er is nog niets gezegd over de doodsoorzaak. Haar dood komt volgens haar management plotseling.

O'Riordan overleed in Londen, waar ze was voor een korte opnamesessie.

Dolores Mary Eileen O'Riordan was een Ierse zangeres en songwriter. Gedurende dertien jaar was ze de lead-zangeres van de band The Cranberries, deze namen een pauze in 2003. Haar eerste solo-album Are You Listening? verscheen mei 2007. Ze was getrouwd met Don Burton en had drie kinderen: Taylor, Molly en Dakota Rain. Daarnaast had ze een stiefzoon genaamd Donny.

