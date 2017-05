Auto van Gordon gestolen uit PC Hooftstraat

Pech voor Gordon. Zijn auto is gestolen.

De pick-up van de zanger en presentator stond geparkeerd in de PC Hooftstraat. Gordon schrijft op zijn Facebookpagina: 'Mijn auto is gestolen pfffffff gewoon uit de PC Hooftstraat Het is een opvallende auto een zwarte Ford Lobo platinum edition met kenteken VZ-164-G mocht iemand deze wagen tegenkomen bel dan de politie! Alvast bedankt!'

De zanger heet aangifte gedaan van de autodiefstal. Op zijn Facebookpagina ontvangt hij veel medeleven van fan . Daar klinkt het verontwaardigd: 'Is dan niets meer veilig tegenwoordig? Ik hoop voor je dat hij snel en in goede staat terug gevonden zal worden' en 'Blijf toch van andermans spullen af' en'Ga gewoon werken voor je spullen'.