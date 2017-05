Johan Derksen laat vrouw en collega's flink schrikken door innemen zware slaappil

TV-collega Wilfred Genee stond deze week klaar om met Derksen een item voor het online programma Doordekken op te nemen, toen hij gebeld werd door de vrouw van Derksen met de mededeling dat het niet goed met hem ging. Er werd zelfs gedacht dat Johan Derksen een kleine tia had gehad.

Zwaar slaaptablet

In het programma legt Johan Derksen uit wat er precies is gebeurd. Derksen kwam maandagavond laat terug van een vergadering en moest dinsdagochtend om half zeven al weer met de hond naar dierenarts. Daarom besloot hij een inslapertje te nemen. Derksen: 'Maar huisartsen geven geen slaapmiddelen meer. Normaal bestel ik ze in India, maar nu was ik door die pillen heen.' Johan Derksen had echter na een van de bluesconcerten die hij organiseert in de auto gezeten met drie zangers en 'die verstrekten zonder recept van alles'. Derksen: "Dus ik krijg een strip slaaptabletten en die gozer zegt nog tegen mij: 'Ze zijn wat zwaar hoor'.''

Zombie

Derksen besloot maandagavond bij thuiskomst zo'n tabletje te nemen, maar als hij na een half uur de slaap nog niet kan vatten, neemt hij nog een tweede tabletje. Als om half zeven zijn wekker gaat, doucht hij zich en gaat vervolgens als een zombie mee naar de dierenarts. Derksen: 'Bij die dierenarts heb ik in de wachtkamer gezeten alsof ik niet goed wijs was. Toen ik thuis kwam ben ik met mijn kleren en schoenen nog aan in bed gaan liggen en om 14.00 uur werd ik pas wakker. Ik wist niet eens meer dat ik bij de dierenarts was geweest.´

Verkeerd tabletje

De vrouw van Derksen en ook Wilfred Genee maakten zich ondertussen behoorlijk zorgen over Johan Derksen en dachten zelfs aan een tia. René van der Gijp adviseert Derksen om zijn vriend en dokter Casper van Eijk even te bellen. Die dacht ook aan een tia. Derksen: ,,Dus ik leg hem uit dat ik misschien wel het verkeerde slaaptabletje heb genomen. Ik vertel hem het merk en de hoeveelheid. Toen schoot hij in de lach en zei: 'Dat meen je niet. Die schrijf ik echt zelden voor en alleen aan terminale patiënten'.''

Derksen gaat zijn ´inslapertjes´ uit India maar weer bestellen en besluit de zware slaappillen maar te bewaren voor als hij echt een keer wil doorslapen.