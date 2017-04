Koning en koningin dineren samen met 150 gasten in Paleis op de Dam

Vrijdag staat een feestelijk diner op het Koninklijk Paleis Amsterdam op het programma waarvoor de koning samen met koningin Máxima 150 gasten heeft uitgenodigd die net als de koning jarig zijn op 27 april en dit jaar een kroonjaar bereiken.

Oproep

Na het diner wordt het Paleis 50 uur gratis opengesteld voor het publiek. De start van de openstelling wordt met een feestelijk moment op de Dam gemarkeerd. Via de Facebookpagina van het Koninklijk Huis deed de Koning de oproep aan de jarigen om zich op te geven.

Ingeloot

Uit het totaal aan inschrijvingen zijn 150 gasten ingeloot. Vijftig van hen hebben hetzelfde geboortejaar als de Koning, 1967, en honderd zijn afkomstig uit de andere kroonjaren.

Groepsfoto

Publiek op de Dam is van harte welkom! Er wordt een unieke groepsfoto gemaakt voor het Paleis met alle jarigen, de koning en koningin en het publiek op de Dam. Deze giga-pixelfoto is 100x zo scherp als een normale foto waardoor nagenoeg zonder kwaliteitsverlies ver is in te zoomen en iedereen goed zichtbaar is waar hij ook op de foto staat.