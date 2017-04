Ariana Grande in Madame Tussauds Amsterdam

Madame Tussauds Amsterdam maakte vandaag haar nieuwste aanwinst van de wassenbeelden attractie bekend: Ariana Grande. Het is een wereldwijde première, omdat de superster nog nergens anders een wassen dubbelganger heeft. Vanaf vandaag is haar wassen beeld exclusief te bewonderen voor bezoekers. Eerder deze week werd de zangeres nog gelinkt aan de Nederlandse rapper Mr. Polska door een foto op Twitter. Het bleek hier echter te gaan om de eerste foto's van het wassen beeld, in plaats van de versie van vlees en bloed.

Minimaal 600 uur

Grande is in goed gezelschap want ze zal samen met Adele, Elvis Presley, Michael Jackson en Taylor Swift in de nieuwe muziek afdeling van de wassenbeelden attractie komen te staan. Hoewel het één van de kleinere beelden van de attractie is, Ariana is 1 meter 53, is er toch veel tijd besteed aan het kunstwerk. In totaal werd er minimaal 600 uur gespendeerd om het evenbeeld van de popster perfect te laten lijken op het origineel.

In de wolken

De outfit die Ariana draagt is geïnspireerd op de outfit die zij droeg tijdens haar Honeymoon Tour en heeft een hoog glitter & glamour gehalte. Net als tijdens haar tour, zal Ariana Grande ook in Madame Tussauds Amsterdam te zien zijn op een grote witte wolk.

'Wij zijn er ontzettend trots op dat we deze popster in onze attractie mogen verwelkomen", aldus Annemiek Dolfin, Head of Marketing Madame Tussauds Amsterdam. "Ariana is een geweldige aanvulling op onze nieuwe muziek afdeling. Ze staat namelijk al enige tijd op nummer één als het meest aangevraagde beeld door onze bezoekers. Dus we hopen met haar beeld heel veel fans blij te maken."