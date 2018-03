60-jarigen leven langer en gezonder

Zestigjarigen in 2040 zullen naar verwachting niet alleen langer leven dan de huidige zestigers, ze kunnen ook meer jaren zonder lichamelijke beperkingen en in goede gezondheid verwachten.

Ten minste, als de ontwikkelingen in gezondheid en sterfte van de afgelopen vijfendertig jaar doorzetten. Dat blijkt uit de nieuwe projectie van de gezonde levensverwachting van het CBS.

Volgens de CBS-prognose uit 2017 ligt de resterende levensverwachting van 60-jarigen in 2040 ongeveer 3 jaar hoger dan in de periode 2013–2016. Voor 60-jarige mannen zal de levensverwachting dan 26 jaar zijn, voor vrouwen bijna 29 jaar.

Minder jaren last van fysieke beperkingen

Ouder worden gaat vaak gepaard met het krijgen van lichamelijke beperkingen in horen, zien of bewegen die niet met hulpmiddelen kunnen worden ondervangen. Vrouwen krijgen gemiddeld op jongere leeftijd dan mannen last van beperkingen. Aangezien vrouwen doorgaans ook ouder worden, zijn ze een groter deel van hun leven fysiek beperkt. Voor 60-jarige vrouwen lag het verwachte aantal jaren zonder matige of ernstige lichamelijke beperkingen in 2013–2016 op bijna 17 jaar van de 26 jaar die zij nog mogen verwachten. Mannen zouden gemiddeld 18 jaar van de hun resterende 23 jaar geen last van beperkingen hebben.

De gezondheid van de bevolking is sinds de jaren tachtig verbeterd, de sterftecijfers zijn gedaald. Als deze ontwikkelingen doorzetten, zal de levensverwachting zonder matige of ernstige fysieke beperkingen in 2040 voor zowel mannen als vrouwen ruim 4 jaar hoger liggen dan in de periode 2013–2016. Deze toename is een jaar groter dan die van de totale levensverwachting. De ouderen van 2040 zullen dus niet alleen langer leven, maar bovendien een groter deel daarvan zonder fysieke beperkingen doorbrengen.

Deze cijfers zijn slechts een gemiddelde, 1 op de 5 vrouwen en 1 op de 7 mannen ervaart nu op hun zestigste al beperkingen. Een deel van hen blijft die de rest van hun leven houden. Daartegenover staat een groep ouderen die tot hun overlijden vrij blijft van beperkingen. Deze verschillen in gezondheid hangen samen met sociaaleconomische verschillen. Hoogopgeleide 60-jarigen blijven gemiddeld 6 jaar langer vrij van fysieke beperkingen dan hun laagopgeleide leeftijdsgenoten. Ze leven gemiddeld 3 jaar langer.

Gezondheid wordt langer als goed ervaren

Met het stijgen van de jaren gaan mensen zich ook vaker ongezond voelen. Hierbij kunnen lichamelijke beperkingen een rol spelen, maar dat hoeft niet. De resterende levensverwachting in als goed ervaren gezondheid ligt voor 60-jarige mannen 3 jaar, voor 60-jarige vrouwen ruim 1 jaar lager dan de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen. Voor 60-jarige vrouwen lag het verwachte aantal jaren in als goed ervaren gezondheid in 2013–2016 op 15 jaar. Mannen zouden gemiddeld 14 jaar van de resterende 23 jaar in goede gezondheid kunnen verwachten.

Als de ontwikkelingen doorzetten zal de resterende levensverwachting in als goed ervaren gezondheid tot 2040 voor mannen met bijna 3 jaar stijgen en voor vrouwen met krap 2 jaar. Hoewel ouderen zich naar verwachting dus langer gezond blijven voelen, zullen ze volgens de projectie ook meer jaren in slechtere gezondheid leven dan de huidige ouderen.