Mensen kennen risico’s Oud & Nieuw, maar weten niet wat te doen

Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen zich realiseren dat de slachtoffers van vuurwerk ook omstanders kunnen zijn. De ondervraagden denken dat ruim 50% van de vuurwerkslachtoffers veroorzaakt is door vuurwerk dat men zelf heeft afgestoken; in werkelijkheid was dat 39% (bij de laatste jaarwisseling)[1]. Hoewel maar weinig mensen ter bescherming een vuurwerkbril opzetten, houdt de meerderheid van de ondervraagden wel als voorzorgsmaatregel voldoende afstand als vuurwerk wordt afgestoken of blijft zelfs zoveel mogelijk binnen (52%).

Spoelen met water

De mensen lijken zich bewust van de risico’s, maar weten nog altijd niet wat ze moeten doen bij oogletsel door vuurwerk. Bijna 75% weet niet hoe ze eerste hulp moet verlenen bij iemand die vuurwerk in zijn oog heeft gekregen. En dat terwijl de juiste handelswijze ergere schade aan het oog kan voorkomen. De belangrijkste tip bij oogletsel door vuurwerk is zo snel mogelijk – als het oog goed in tact is en de pupil rond – het oog te spoelen met water. Door snel en juist handelen kan ergere schade aan het oog worden voorkomen.

Driekwart van de Nederlanders weet ook niet wat te doen bij alcoholvergiftiging. Iedere jaarwisseling belanden er enkele honderden mensen op de Spoedeisende Hulp met een alcoholvergiftiging. Toch zegt maar 1 op de 5 ondervraagden als voorzorgsmaatregel niet of met mate te drinken met Oud & Nieuw.

Het Rode Kruis komt met tips voor een veilige jaarwisseling. Naast de EHBO-tips voor vuurwerkletsel en alcoholvergiftiging geeft de hulporganisatie ook tips hoe je ongevallen met vuurwerk voorkomt. De tips zijn te vinden op de rodekruis.nl/oudennieuw. In de gratis Rode Kruis EHBO-app zijn de meest voorkomende vuurwerkletsels makkelijk en snel te vinden. De hulporganisatie roept mensen op de app voor de jaarwisseling te downloaden, zodat iedereen altijd de EHBO-tips bij de hand heeft.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)