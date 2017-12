Artsen en verpleegkundigen spoedeisende hulp emotineel uitgeput

Bijna 50 procent is geneigd om in cynische termen over patiënten te praten, wat in vaktermen depersonalisatie heet. Dit schrijft Trouw. Deze percentages liggen eel hoger dan onder de hele Nederlandse beroepsbevolking, waar ongeveer een kwart zich emotioneel uitgeput voelt. Ook zijn de cijfers veel hoger dan onder bijvoorbeeld Belgische verpleegkundigen op dezelfde soort afdeling.

De medewerkers ervaren veel stress door agressieve patiënten of agressieve begeleiders. Bijna driekwart van de ondervraagden geeft aan minimaal een keer per maand verbaal te worden geintimideerd. Bijna 20 procent heeft ook te maken met lichamelijke bedreiging en daarnaast is de werkdruk heel hoog. Maar toch geeft maar vijf procent aan niet opgewassen te zijn tegen het werk. Daardoor is de kans op een burn-out klein, maar een derde van het personeel op de spoedeisende hulp voelt toch dat ze dichtbij een burn-out zit. De medewerkers hebben vaak last van slaapproblemen en posttraumatische stress.

Hoewel zestig procent van de werknemers bevlogen is in hun werk, overweegt een op de drie werknemers binnen nu en drie jaar een andere baan te zoeken.

