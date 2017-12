Patiëntenfederatie meldt mogelijke diefstal harde schijf met persoonsgegevens

Melding bij AP

De federatie heeft melding gedaan van vermissing bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de politie. Ook heeft zij een extern recherchebureau onderzoek laten doen. Uit dit onderzoek blijkt dat de harde schijf waarschijnlijk ontvreemd is na de verhuizing naar een ander kantoorpand.

Betrokkenen geïnformeerd

Afgelopen donderdag zijn betrokkenen geïnformeerd. Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie betreurt het verlies van de harde schijf. 'Wij hebben de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. En we hebben onze ICT goed beveiligd. Dat laten we geregeld controleren. Deze harde schijf is gebruikt om tijdens de overgang van de ene ICT-leverancier naar een andere de gegevens over te kunnen zetten. De externe schijf was onvoldoende beveiligd. Daarom is het verdwijnen van de schijf heel vervelend’.

Waarschijnlijk gestolen

Het rechercheonderzoek leert dat er waarschijnlijk sprake is van ontvreemding. De onderzoekers achten de kans klein dat de gegevens op de schijf worden misbruikt. De Patiëntenfederatie neemt maatregelen om te voorkomen dat een incident als dit in de toekomst nog eens kan gebeuren.

Data mogen niet op een externe schijf worden opgeslagen. Mocht het desondanks op enig moment toch noodzakelijk zijn om data op een externe schijf op te slaan, dan mag dat alleen indien die schijf afdoende is beveiligd. Patiëntenfederatie Nederland heeft een speciaal e-mailadres en een telefoonlijn geopend voor mensen met vragen.

