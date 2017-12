Twee derde zorgverleners vindt administratieve druk te hoog

Uit vragenlijsten onder ruim 1500 zorgverleners bleek de hoeveelheid administratie een pijnpunt bij veel zorgverleners. Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners schatten in dat ze gemiddeld 10,5 uur per week aan administratie besteden, terwijl zij een arbeidscontract van gemiddeld 26,2 uur hebben. Ruim 7 uur besteden zij aan cliëntgebonden administratie en ruim 3 uur aan niet-cliëntgebonden administratie, zoals declaraties. Verpleegkundigen in de thuiszorg besteden met 13,2 uur per week de meeste tijd aan administratie.

Administratieve druk te hoog

Te hoge administratieve druk is in alle sectoren van de zorg voelbaar. Bijna twee derde van de zorgverleners vindt de administratieve druk te hoog. In de geestelijke gezondheidszorg wordt de hoogste druk gevoeld: 78% van de verpleegkundigen vindt hun administratieve druk te hoog. De laagste druk wordt gevoeld door verzorgenden in de thuiszorg, maar ook daar vindt een meerderheid van 55% de administratieve druk te hoog. Zorgverleners die de administratieve druk te hoog vinden besteden wekelijks gemiddeld 11,2 uur aan administratie. Dat is 2 uur méér dan degenen die de druk niet te hoog vinden.

Vier oplossingsrichtingen

De ervaren administratieve druk wordt lager als leidinggevenden en managers zouden kijken hoe de administratie beperkt blijft. Dubbele administratie en het vastleggen van zaken waar uiteindelijk niets mee gedaan moeten vermeden worden. Een tweede oplossingsrichting is om te zoeken naar manieren om de administratieve werkzaamheden in te passen in het dagelijks werk. NIVEL-onderzoeker Anke de Veer: “Hier ligt ook een taak bij leidinggevenden en managers. Zij zouden samen met de zorgverleners kunnen kijken wat deze nodig hebben om hun administratie beter in te passen in hun andere bezigheden en daar de randvoorwaarden voor realiseren.” Ten derde kan er soms een overzichtelijker en gemakkelijker ict-systeem gebruikt worden, temeer omdat ongeveer dertig procent van de zorgverleners daar ontevreden over is. Deze drie oplossingsrichtingen dragen er op zichzelf al aan bij dat zorgverleners minder administratieve druk ervaren. Als vierde oplossing zal ook het feitelijk aantal uren dat de zorgverlener besteedt aan administratie moeten verminderen.