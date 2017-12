Parkinsonpatiënt beter geholpen met gespecialiseerde fysiotherapie

Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van zorgverzekeraar CZ en het Radboudumc waar, bij meer dan vierduizend parkinsonpatiënten, gekeken is naar hun declaraties gedurende drie jaar. De gespecialiseerde fysiotherapeuten hadden minder behandelingen nodig, terwijl de patiënten minder complicaties kregen. Ook waren de zorgkosten aanmerkelijk lager. De resultaten van het onderzoek verschijnen op 13 december in The Lancet Neurology.

Er is toenemend bewijs dat parkinsonpatiënten baat hebben bij paramedische zorg, zoals fysiotherapie of ergotherapie. Het behandelen van mensen met Parkinson vergt specifieke expertise van de behandelaars. Zorgverleners die zijn aangesloten bij het landelijke ParkinsonNet hebben deze expertise. Uit eerder wetenschappelijk onderzoek bleek dat de ParkinsonNet aanpak leidt tot betere zorg tegen lagere kosten. De meerwaarde van deze aanpak op de lange termijn en in de dagelijkse praktijk was echter niet bekend. Zorgverzekeraar CZ nam daarom het initiatief voor een analyse van zorgdeclaraties onder 4.381 patiënten gedurende drie jaar.



Uit dit onderzoek blijkt nu dat patiënten die behandeld worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut minder vaak complicaties hebben zoals botbreuken, en ook minder vaak worden opgenomen in het ziekenhuis. Ook was er een tendens tot een lagere sterfte bij gespecialiseerde behandeling. De kosten van deze gespecialiseerde fysiotherapie waren niet hoger, maar juist lager. Gemiddeld declareerden de patiënten bijna 400 euro per jaar minder voor gespecialiseerde behandeling dan voor reguliere behandeling. De totale zorgkosten (dus inclusief de medisch specialistische zorg) lagen zelfs gemiddeld 530 euro per jaar lager per patiënt, omdat ziekenhuisopnames werden voorkomen. Voor heel Nederland komt dit neer op een geschatte jaarlijkse besparing van ruim 11 miljoen euro.



Onderzoeker Jan Ypinga van CZ is blij met de resultaten: “Niet eerder is onderzoek naar dit onderwerp gedaan onder zo’n grote en representatieve groep, over meerdere jaren. We hebben nu voor het eerst inzicht in de impact van gespecialiseerde behandeling in de alledaagse praktijk. Ik ben blij dat is aangetoond dat patiënten met gespecialiseerde fysiotherapie minder last krijgen van complicaties, zoals botbreuken door een val. Voor mensen met parkinson is dit echt goed nieuws. En het stelt patiënten en verwijzers in staat om een duidelijke keuze te maken voor kwaliteit van zorg.’



Hoogleraar Bas Bloem van het Radboudumc benadrukt het grote belang van specialisatie voor een complexe aandoening als de ziekte van Parkinson: “Deze analyse van zorgdeclaraties geeft op geheel nieuwe wijze inzicht in de meerwaarde van ParkinsonNet, maar dan in de echte dagelijkse praktijk. De bevindingen benadrukken eens te meer dat mensen met parkinson het verdienen om behandeld te worden door een expert die veel verstand heeft van deze ingewikkelde ziekte, en die goed op de hoogte is van de allerlaatste inzichten.”