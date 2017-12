Weer lichte stijging aantal tbc-patiënten in 2016

Voor het tweede jaar in rij is het aantal tuberculosepatiënten in Nederland toegenomen, in 2016 met 3%. Er zijn 889 tbc-patiënten gemeld. Dat zijn 27 patiënten meer dan in 2015. De belangrijkste oorzaak is de toegenomen instroom van migranten uit landen waar tuberculose veel voorkomt (Eritrea en Ethiopië). Een deel van de migranten die tuberculose krijgt, woont al meer dan tien jaar in Nederland. Dit komt omdat het soms jaren duurt voordat de ziekte tuberculose ontstaat. Dit staat in het surveillancerapport dat het RIVM elk jaar uitgeeft over ‘Tuberculose in Nederland’.

Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. De meest besmettelijke vorm (open tuberculose) kwam in 2016 bij bijna 20% van alle patiënten voor. Bijna 75% van het totale aantal tbc-patiënten is geboren in gebieden waar tuberculose veel voorkomt, zoals delen van Afrika en Azië.

Resultaat behandeling

Voor de behandeling van tuberculose moeten patiënten een langere periode ( vaak zes maanden of langer) verschillende medicijnen tegelijkertijd in nemen. Van de tbc-patiënten uit 2015 die geen enkele vorm van ongevoeligheid (resistentie) tegen de medicijnen hadden, voltooide zo’n 88 procent de behandeling. Dat is iets lager dan het jaar ervoor. De behandelresultaten van 2016 zijn nog niet bekend.

Rifampicine-resistentie

Wanneer de tbc-bacterie ongevoelig is voor het belangrijkste medicijn tegen tuberculose, rifampicine, is er sprake van rifampicine-resistente tuberculose. De behandeling van een patiënt met rifampicine-resistente tuberculose is complex en langdurig (meestal 20 maanden). In Nederland komt dit regelmatig voor. Het aantal patiënten schommelde de laatste vijf jaar tussen de tien en de twintig. In 2016 waren het er vijftien.

Tuberculose en hiv

Een hiv-infectie verhoogt het risico op tuberculose en omgekeerd is tuberculose soms het eerste teken van een hiv-infectie. Het is belangrijk om een hiv-infectie zo vroeg mogelijk vast te stellen en te behandelen. Van een deel van de tbc-patiënten is onbekend of zij met hiv besmet zijn. Het percentage patiënten dat getest werd op hiv steeg van 28 in 2008 tot 70 procent in 2016. Dit is nog steeds veel lager dan de 100 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert.