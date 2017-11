OLVG doet mee met databank alvleesklierkanker

OLVG heeft zich aangesloten bij de PancreasParel. 'Dit is een landelijke databank met medische gegevens en lichaamsmaterialen van patiënten die vanwege een ontsteking of tumor aan de alvleesklier geopereerd zijn', zo heeft het OLVG laten weten.

PancreasParel bundelt waardevolle informatie ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar verbetering van diagnostiek en de behandeling van alvleesklierkanker en chronische alvleesklierontsteking. OLVG is het tweede niet-academische ziekenhuis dat bijdraagt aan deze database.

Uitgangspunten van de databank

Binnen de PancreasParel worden medische gegevens en lichaamsmateriaal verzameld van patiënten die een operatie aan hun alvleesklier (pancreas) ondergaan. Doel van de database is wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken naar onder andere gerichtere (targeted therapy) behandeling van alvleesklierkanker.

Daarnaast wordt gekeken naar (erfelijke) factoren die bijdragen aan het ontstaan en beloop van alvleeskliertumoren en chronische alvleesklierontsteking. De database maakt wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar stoffen in het bloed, zogenaamde markers, waarmee alvleeskliertumoren (of de terugkeer daarvan na behandeling) in een vroeg stadium opgespoord kunnen worden.

Bijdrage OLVG van belang

Er wordt nu in zes ziekenhuizen biomateriaal verzameld: het AMC, Erasmus Medisch Centrum, UMC Utrecht, LUMC, Catharina ziekenhuis en OLVG. ‘We vinden het belangrijk om op deze manier bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van medische zorg voor deze groep patiënten’, zegt OLVG-chirurg Sebastiaan Festen.

‘Alvleesklierkanker kent helaas nog altijd een slechte prognose. Onder andere doordat de diagnose voor deze ziekte vaak laat wordt gesteld, waardoor wij patiënten pas zien in een vergevorderd stadium van de ziekte. De Nederlandse ziekenhuizen werken nauw samen om deze zorg gezamenlijk naar een hoger niveau te tillen. We dragen hier heel graag aan bij, onder andere door deel te nemen aan deze databank.’

Jaarlijks worden in Nederland circa 350 patiënten geopereerd vanwege een pancreastumor en 60 vanwege chronische pancreatitis (CP). OLVG is een van de 17 instellingen in Nederland waar alvleesklieroperaties - rond de 40 per jaar - plaatsvinden. OLVG werkt op het gebied van deze zorg samen met AMC binnen het Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam (GIOCA). Ook is OLVG aangesloten bij Oncologisch Centrum Amsterdam, het samenwerkingsverband van OLVG en het BovenIJ ziekenhuis. Alvleesklieroperatie vinden plaats in OLVG, locatie Oost.

Samenwerking op het gebied van onderzoek

In Nederland wordt door universiteiten en ziekenhuizen intensief samengewerkt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar de alvleesklier. Er zijn twee landelijke klinische onderzoeksgroepen, de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) en de Pancreatitis Werkgroep Nederland (PWN). De PancreasParel is een gezamenlijk initiatief van deze beide onderzoeksgroepen.