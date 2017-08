Rode Kruis start met virtual reality in eerste hulp-cursussen

Het Rode Kruis gaat virtual reality films gebruiken in EHBO-cursussen. Door het gebruik van de levensechte films wil de hulporganisatie zorgen dat de cursisten zich nog beter kunnen inleven in noodsituaties en kunnen leren hoe zij het beste kunnen handelen.

Tijdens de Wereldrecordpoging grootste EHBO-les op zaterdag 9 september op de Dam in Amsterdam zal virtual reality (VR) voor het eerst gebruikt worden.

Wie deel neemt aan de wereldrecordpoging krijgt de kans om gratis 3 belangrijke EHBO-handelingen te leren. Deelnemers leren wat zij moeten doen bij verslikking, hoe je iemand op de juiste manier in stabiele zijligging legt en wat je moet doen bij een grote verwonding.

De deelnemers van de wereldrecordpoging zullen voordat zij starten via een VR-filmpje een noodsituatie ‘meemaken’. Alle deelnemers krijgen een speciale virtual reality-bril, waar zij hun telefoon in zullen plaatsen. Via hun telefoon zullen ze in 360 graden ooggetuige zijn van een ongeval. De deelnemers kunnen daarna beslissen hoe zij zouden handelen.